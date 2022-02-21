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    Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması yayınlandı

    ABD eski Başkanı Trump'ın kendi sosyal medya platformu "TRUTH Social", App Store'da kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:36
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    Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması yayınlandı

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

    TRUMP'A YENİ SOSYAL MEDYA: TRUTH SOCIAL

    ABD eski Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı aylar önce tanıtmıştı.

    Truth Social’ın açık kaynaklı platform Mastodon’un neredeyse aynısı olduğu ortaya çıkınca, Trump'ın " Trump Media and Technology Group" isimli şirketine lisans ihlali uyarısı yapılmıştı.

    truth social

    APP STORE'DA YAYINDA

    Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, iOS işletim sistemindeki App Store'da yayınlandı.

    Truth Social, App Store listesindeki ekran görüntülerine göre Twitter'a oldukça benziyor.

    Bir ekran görüntüsünde gösterilen profil sayfası neredeyse Twitter ile aynı ve gönderilerde yanıtlar, retweet'ler, favoriler ve paylaşım için simgeler var.

    Ayrıca Twitter’da ünlülere verilen “mavi tik” işareti, Truth Social’da “kırmızı tik” olarak göze çarpıyor.

    Sosyal ağın Twitter benzeri tasarımı kesinlikle tesadüf değil. Twitter, Ocak 2021'de kalıcı olarak yasaklanana kadar Trump'ın yıllardır en sevdiği sosyal medya platformuydu.

    truth social

    truth social


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