Donald Trump'ın sosyal medya uygulamasına olan ilgi azalıyor

Donald Trump'ın kurduğu Truth Social isimli sosyal medya platformu, her geçen gün kullanıcı kaybediyor.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı.

Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz haftalarda iOS işletim sistemindeki App Store'da yayınlandı.

ABD'DE REKOR KIRDI

Truth Social, ABD App Store mağazasında en çok indirilen ücretsiz sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, uygulamanın popülerliği Android işletim sisteminde de kendini gösterdi. Uygulama, henüz Google Play Store'da olmamasına rağmen benzer isimli uygulamalar, birkaç gün içerisinde yüz binlerce kez indirildi.

TRUMP KIZGIN: UYGULAMAYA OLAN İLGİ AZALIYOR

20 Şubat'ta App Store'dan yayımlanan Truth Social, ilk yayınlandığında günlük 2 milyon ziyaret sayısına ulaşmıştı. Ancak bu sayı, günümüzde 300 bin kullanıcıya kadar düştü.

Öte yandan, Trump'ın bu kadar düşüşe çok sinirlendiği ve neler olup bittiğinin araştırılmasını istediği öne sürüldü.

Muhafazakar kesimin kullandığı Gettr adlı uygulama günde ortalama 300 bin, Gab ise 650 bin ziyaret sayısına çıkabiliyor.

Truth Social ayrıca teknik sorunlar da yaşıyor. Hesap oluşturmak isteyen kullanıcılar, hata ve gecikmelerle karşılaşıyor. Trump ise uygulamadaki hatalardan oldukça rahatsız.