Donald Trump'tan çağrı: Twitter ve Facebook'u bırakın

ABD eski başkanı Donald Trump, destekçilerinin Twitter ve Facebook kullanmayı bırakmalarını istedi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu kurmuş, ancak pek de başarılı olamamıştı.

Yeni bir basın açıklaması yapan Trump, destekçilerinden Facebook ve Twitter'ı bırakmalarını istedi.

"TWITTER YÜZ KARASIDIR"

Basın açıklamasında Trump, "Twitter, demokrasiye karşı gelen bir yüz karasıdır ve bu ülkede sözü geçmemeli. Herkes Twitter ve Facebook’u bırakmalı. Çok sıkıcılar ve sadece radikal sol görüşe sahipler, herkes tarafından da nefret ediliyorlar. Bu platformlar ulusumuza saygısızlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, hesabının yeniden açılması için Twitter'a dava açmıştı. Twitter ise geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak davanın düşürülmesini istedi.

Twitter, beğenmediği bir konuşmaya ev sahipliği yapmak zorunda olmayan özel bir şirket olduğunu ve Trump'ın kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini söylüyor.

Twitter, Trump'a getirilen engelleme kararı iptal edilirse, bunun anayasa hukukunun temel ilkelerine karşı gelmek olacağını savunuyor.