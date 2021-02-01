Dört yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izi buldu

Dört yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izi buldu

Galler'de ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki küçük çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı.

Bilim dünyasında bazı tesadüfler, etkileyici yeni bulguların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesinde bulunan Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder da bu tesadüflerden birine imza attı.

Küçük çocuğun gözüne, sahilde yürüdüğü sırada dinozor ayak izi takıldı. Wilder'ın ailesi, dinozor ayak izini arkeologlara haber verdi. Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayak izinin 220 milyon yıllık ve 75 santimetre uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu doğruladı.

"BULUNAN EN İYİ ÖRNEK"

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells, tespit edilen dinozor ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi.

Küçük Lily’nin annesi Sally Wilder,"Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard'dı (babası). Lily onu yürürken gördü ve 'baba bak' dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm.

Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeloglara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, şimdi ise ayak izini inceleme altına alarak dinozorlar hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalışacak.



