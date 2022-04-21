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    Drone şirketi Zipline, Japonya'da ilaç teslim etmeye başladı

    Tıbbi malzeme teslimatı için drone kullanma konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketi olan Zipline, Japonya'daki teslimatlar için havalandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 12:25
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    Drone şirketi Zipline, Japonya'da ilaç teslim etmeye başladı

    Günümüzde oldukça gelişen teknolojilerin bize sunduğu en önemli araçlardan biri de şüphesiz drone'lar.

    Taşımacılık sektöründen tıp sektörüne kadar birçok alanda kullanılan gelişmiş drone'lar sayesinde, işler daha da kolaylaşıyor.

    Japonya'da ilaç teslimatları başladı

    Tıbbi malzeme teslimatı için otonom olarak uçan insansız hava araçları konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketi olan Zipline, Japonya'da teslimatlara başladı.

    Zipline drone'ları, perşembe gününden itibaren Japonya'nın güneybatısında bulunan Goto Adaları'nda eczanelere ve hastanelere teslimat yapmaya başladı.

    drone

    Altı yıl önce kurulan Zipline, perakende zincirindeki ilaçların yanı sıra diğer ürünleri de teslim etmek için Walmart ile ortaklık kurduğu ABD'de zaten hizmet veriyor. Aynı zamanda şirket, Gana ve Ruanda'ya da tıbbi ürünler gönderiyor.

    Zipline, Japonya'daki teslimat hizmetini Toyota'ya bağlı bir şirket olan Toyota Tsusho ile ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

    Zipline CEO'su Keller Rinaudo, "Pandemilere tepki verme, hastaları tedavi etme ve evde sağlık hizmeti sunumu gibi şeyleri yapma şeklinizi tamamen değiştirebilirsiniz. Koronavirüs pandemisi aşı teslimatlarını her zamankinden daha acil hale getirdi." dedi.

    zipline

    zipline


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