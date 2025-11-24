Dronelar, Vietnam'daki sel felaketinde hayat kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vietnam’ın orta kesimlerinde etkili olan yıkıcı sel felaketinde, Cu Jut bölgesindeki Srepok Nehri’nde mahsur kalan bir kişi, drone operasyonu sayesinde kurtarıldı. Geleneksel kurtarma yöntemlerinin sel ve zorlu arazi koşulları nedeniyle yetersiz kaldığı noktada, tarımsal amaçlı kullanılan ve 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip dron, mahsur kalan kişiye uzatılan can simidi oldu.

TÜRK DRONE'LARI ÖNE ÇIKIYOR

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yüksek taşıma kapasiteli kargo dronelar/İHA’lar, benzer afet ve kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek özellikleriyle öne çıkıyor. Zyrone Dynamics, TİTRA Teknoloji ve DASAL gibi öncü firmaların ürünleri, zorlu afet koşullarında insan hayatını kurtarmak için potansiyel taşıyor.

AFET VE LOJİSTİK OPERASYONLARINDA DRONE'LARIN ROLÜ

Türk savunma sanayisinin yüksek taşıma kapasiteli, otonom ve zorlu koşullara dayanıklı drone/İHA’ları, sadece askeri lojistikte değil, sel, deprem ve yangın gibi felaketlerde de hayat kurtarma ve insani yardım operasyonlarında kullanılabilecek potansiyel taşıyor. Bu sistemler, riskli bölgelere insan göndermeden hızlı, güvenli ve etkin müdahale imkânı sunarak felaketlerin insani ve maddi boyutunu azaltıyor.