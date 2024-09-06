DSÖ açıkladı: Cep telefonu kullanımı beyin kanserini tetikliyor mu Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli bir incelemesine göre, cep telefonları ve beyin kanseri arasındaki gerçek ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre, beyin kanseri ile cep telefonu kullanımı arasında bir bağlantı bulunamadı.

Mobil cihazlardan yayılan radyasyon konusunda onlarca yıldır endişeler vardı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser ajansı, 2011 yılında bunu insanlar için potansiyel kanserojen ilan etti.

Ancak 1994'e kadar uzanan düzinelerce araştırmaya dayanan yeni bir inceleme, tüm gününü telefonla arayan veya akıllı telefonlarını kullanan kişiler arasında bile cep telefonu kullanımı ile kanser arasında bir ilişki bulamadı.

İncelemenin baş yazarlarından Ken Karipidis, özellikle cep telefonu kullanımının 'fırladığı' göz önüne alındığında sonuçların 'çok güven verici' olduğunu söyledi.

"VAKALARDA ARTIŞ YOK"

Avustralya Radyasyon ve Nükleer Koruma Kurumu'nda çalışan Karipidis, "Beyin kanseri vakalarında artış olmadı." dedi.

Uzmanlardan oluşan panel, beyin ve tükürük bezlerindeki kanserler ile lösemi arasında bir bağlantı olup olmadığını ve cep telefonu, televizyon ve bebek telsizleri gibi kablosuz teknolojilerde yaygın olarak kullanılan radyo dalgalarına maruz kalmanın etkilerini araştırdı.

Son analiz, Avustralya hükümetinin radyasyon koruma otoritesi de dahil olmak üzere 10 ülkeden 11 araştırmacı tarafından değerlendirilen 1994-2022 yılları arasındaki 63 çalışmayı içeriyordu.

İncelemede, kablosuz teknolojinin kullanımındaki büyük artışa rağmen kanser vakalarında aynı büyüklükte bir artış olmadığı tespit edildi.

Bu durum, sık sık uzun telefon görüşmeleri yapanlar veya on yıldan uzun süredir cep telefonu kullananlar arasında bile geçerliydi.

DAHA ÖNCE DE BENZER ÇALIŞMALAR YAPILDI

İnceleme, diğer benzer çalışmaları takip ediyor. DSÖ ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları daha önce cep telefonlarının kullandığı radyasyondan kaynaklanan olumsuz sağlık etkilerine dair kesin bir kanıt olmadığını söylemiş, ancak daha fazla araştırma çağrısında bulunmuşlardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün danışma kurulu, 2011'deki son değerlendirmesinden bu yana gelen yeni veriler göz önünde bulundurularak kablosuz radyasyonun sınıflandırılmasının en kısa sürede yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

DSÖ'nün değerlendirmesi gelecek yılın ilk çeyreğinde yayınlanacak.

Daha önce yapılan araştırmalar cep telefonu radyasyonunun beyin kanserine yol açtığını ortaya koymuştu, ancak Karipidis bu ilk araştırmaların hatalı olduğunu söyledi.