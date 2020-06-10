Dubai polisinin kullandığı hava aracı yere çakıldı

Dubai polisinin çok yakında kullanmaya başlayacağı hava aracı "Scorpion", test sırasında düştü.

Moskova merkezli Hoversurf tarafından üretilen Scorpion isimli hava aracı, küçük ve kompakt yapısıyla trafik derdini de ortadan kaldıracağı için Dubai yönetiminin dikkatini çekti.

Yönetim, daha sonra hava aracını Dubai polisinin de kullanabilmesi için Rus şirketle bir anlaşma imzaladı.

Rusya'da yapılan zorlu testlerden başarıyla geçen Scorpion, Dubai'de yapılan ilk test uçuşlarında kaza yaptı. O kaza testi kayıt altına alan kameralara böyle yansıdı:

PERVANELERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Araçta bulunan pervanelerde koruma kalkanının olmaması ve bu pervanelerin pilota çok yakın konumlandırılması, geçmişte oldukça eleştirilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, aracın barometre sisteminde kaynaklanan bir hata nedeniyle düştüğü açıklandı.

Dubai'deki yetkililerin, 150 bin dolarlık hava aracının güvenliğini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.







