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- Dubai polisinin kullandığı hava aracı yere çakıldı
Dubai polisinin kullandığı hava aracı yere çakıldı
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 11:37
Moskova merkezli Hoversurf tarafından üretilen Scorpion isimli hava aracı, küçük ve kompakt yapısıyla trafik derdini de ortadan kaldıracağı için Dubai yönetiminin dikkatini çekti.
Yönetim, daha sonra hava aracını Dubai polisinin de kullanabilmesi için Rus şirketle bir anlaşma imzaladı.
Rusya'da yapılan zorlu testlerden başarıyla geçen Scorpion, Dubai'de yapılan ilk test uçuşlarında kaza yaptı. O kaza testi kayıt altına alan kameralara böyle yansıdı:
Dubai polisinin kullanacağı hava aracı kaza yaptı - İZLE
PERVANELERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ
Araçta bulunan pervanelerde koruma kalkanının olmaması ve bu pervanelerin pilota çok yakın konumlandırılması, geçmişte oldukça eleştirilmişti.
Şirketten yapılan açıklamada, aracın barometre sisteminde kaynaklanan bir hata nedeniyle düştüğü açıklandı.
Dubai'deki yetkililerin, 150 bin dolarlık hava aracının güvenliğini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.
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