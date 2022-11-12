Dünya 9 yıl içinde küresel ısınma eşiğini geçebilir

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi.

Dünya risk altında

Rapora göre, emisyonlar bu kadar yüksek kalırsa, dünya 9 yıl içinde 1,5 derecelik önemli bir sıcaklık artış eşiğini yüzde 50 oranında aşma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Araştırmacılar, söz konusu durumun, daha yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olacağını açıkladı.

Raporda küresel sıcaklıklardaki artışın 1,5 dereceyi aşmasının dünyada neden olacağı yıkım şu sözlerle ifade edildi:

"10 milyondan fazla insan yükselen deniz seviyelerine karşı evlerini kaybedecek. Temiz içme suyuna erişemeyen ya da nadiren erişen insanların sayısı yüzde 50 artacak. Mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 99’u kaybolacak."

Araştırmacılar, yükselen ısı ve oksijen kaybının, yaklaşık 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda meydana gelen kitlesel yok olma olayını hatırlattığını söylüyor.

Büyük ölüm olarak bilinen bu afet, gezegendeki deniz hayvanlarının yüzde 96’sının ölümüne neden olmuştu.