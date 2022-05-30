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    Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit edildi

    Bilim insanları, Dünya atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir zararlı kimyasal tespit ettiklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:20
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    Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit edildi

    Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, Dünya atmosferinde yeni bir reaktif kimyasal tespit ettiklerini açıkladı.

    Söz konusu zararlı maddenin, solunum ve kalp hastalıklarını tetikleyebileceği ve küresel ısınmaya katkıda bulunabileceği iddia ediliyor.

    Araştırmacılar, birbirine bağlı üç oksijen atomuna sahip kimyasal bileşik olan trioksitlerin atmosferik koşullar altında oluştuğunu gösterdi.

    Şimdiye kadar kanıtlanamamıştı

    Trioksitlerin atmosferde olduğu zaten tahmin edilse de şimdiye kadar bu kanıtlanamamıştı.

    Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Henrik Grum Kjærgaard, “Keşfettiğimiz bileşiklerin türü aşırı derecede oksitleyici olduğundan, büyük olasılıkla henüz ortaya çıkarmadığımız bir dizi etki getiriyorlar.” dedi.

    Üniversitenin kimya bölümünde doktora öğrencisi olan Jing Chen ise, “Artık doğrudan gözlem yoluyla, bu bileşiklerin atmosferde oluştuğunu gösterebiliriz.” ifadelerini kullandı.

    atmosfer


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