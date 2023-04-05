Dünya boyutunda bir gezegende tekrarlanan radyo sinyalleri tespit edildi Gök bilimciler, Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir öte gezegenden ve onun yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyali tespit etti.

Uzak galaksilerde yıldızlar nasıl oluşur? Gök bilimciler, uzun zamandır bu soruyu yakındaki galaksilerin yaydığı radyo sinyallerini tespit ederek cevaplamaya çalışıyorlar.

Bununla birlikte, bu sinyaller bir galaksi Dünya'dan uzaklaştıkça zayıflar ve mevcut radyo teleskoplarının alınmasını zorlaştırır.

Gök bilimciler, Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir öte gezegenden ve onun yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyali tespit etti.

Sinyal, Dünya büyüklüğündeki gezegenin bir manyetik alana ve hatta belki de bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor.

Yaşam olabilir

Güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin etrafındaki atmosferleri bulmak, potansiyel olarak yaşamı destekleme yeteneğine sahip diğer dünyalara işaret edebilir.

Bilim insanları, New Mexico'daki Karl G. Jansky Çok Büyük Teleskop Dizisini kullanarak yaptıkları gözlemler sırasında, YZ Ceti yıldızından ve onun yörüngesindeki YZ Ceti b adlı kayalık dış gezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını analiz ediyor.

Araştırmacılar, radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimler tarafından üretildiğine inanıyor.