Dünya genelinde 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı

Strategy Analytics'in raporuna göre dünya genelindeki 5G kullanıcısı sayısı 1 milyar barajını geride bıraktı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

5G kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştı

Strategy Analytics'in raporuna göre dünya genelindeki 5G kullanıcısı sayısı 1 milyar barajını aştı.

Bu sayı, 2022'de yaklaşık 5 milyar aboneye ulaşan 4G'nin hala daha çok gerisinde. En fazla 5G kullanıcısı sayısı ise 542 milyon abone ile Çin'de kaydedildi.

Hala birçok ülke hazır değil

5G'nin 2024'e kadar toplam bağlantıların yarısını bile oluşturamayacağı düşünülüyor. Çünkü, hala birçok ülke yüksek kalitede 4G ağlarına sahip ve 5G'yi benimsemek pek de kolay olmayacak.

5G destekli telefonların maliyetlerinin düşmesi ise, satışları artırmak için oldukça önemli bir faktör.