Petrol
85.96
0.06%
Euro
19.9542
-0.03%
Dolar
18.7141
0.01%
Altın
1.108
0.99%
Borsa
5661
0.00%
Bitcoin
318.580
0.58%
BTXN Coin
6.36
3.24%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Dünya genelinde 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı

    Strategy Analytics'in raporuna göre dünya genelindeki 5G kullanıcısı sayısı 1 milyar barajını geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya genelinde 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı

    Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

    Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

    5G kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştı

    Strategy Analytics'in raporuna göre dünya genelindeki 5G kullanıcısı sayısı 1 milyar barajını aştı.

    Bu sayı, 2022'de yaklaşık 5 milyar aboneye ulaşan 4G'nin hala daha çok gerisinde. En fazla 5G kullanıcısı sayısı ise 542 milyon abone ile Çin'de kaydedildi.

    Dünya genelinde 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı #1

    Hala birçok ülke hazır değil

    5G'nin 2024'e kadar toplam bağlantıların yarısını bile oluşturamayacağı düşünülüyor. Çünkü, hala birçok ülke yüksek kalitede 4G ağlarına sahip ve 5G'yi benimsemek pek de kolay olmayacak.

    5G destekli telefonların maliyetlerinin düşmesi ise, satışları artırmak için oldukça önemli bir faktör.


    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?
    Gündem

    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

    İngiltere'de acildeki gecikmeler haftada 500 ölüme neden oluyor
    Dünya

    İngiltere'de acildeki gecikmeler haftada 500 ölüme neden oluyor

    Görüş Bildir