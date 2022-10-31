Petrol
93.44
-0.35%
Euro
18.405
-0.71%
Dolar
18.6064
0.14%
Altın
981.61
-0.11%
Borsa
3967
2.27%
Bitcoin
380.936
-1.12%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı

    Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar, hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı

    Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

    Dünya genelinde sorun var

    DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13.08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

    Nedeni bilinmiyor

    Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da birkaç kullanıcı, hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

    Gelen bildirim

    Bazı kullanıcılara giden bildirimlerde "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı." ifadeleri yer aldı.

    Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı #1

    Sorun grafiği

    Türkiye genelinde sorun yaşanan bölgeler ise grafikte şu şekilde verildi:

    Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı #2

    Instagram’dan açıklama

    Instagram, kapanan hesaplar hakkında açıklama yaptı:

    Açıklamada, “Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.” denildi.

    Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı #3

    Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı #4


    3 yıl hapisle aranan kadın dondurucudan çıktı
    3. Sayfa

    3 yıl hapisle aranan kadın dondurucudan çıktı

    Kayseri'de tarım işçileri, konteyner kent ile rahat bir yaşama kavuştu
    İç Haber

    Kayseri'de tarım işçileri, konteyner kent ile rahat bir yaşama kavuştu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir