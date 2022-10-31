Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı

Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı

Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar, hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı.

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

Dünya genelinde sorun var

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13.08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

Nedeni bilinmiyor

Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da birkaç kullanıcı, hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Gelen bildirim

Bazı kullanıcılara giden bildirimlerde "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı." ifadeleri yer aldı.

Sorun grafiği

Türkiye genelinde sorun yaşanan bölgeler ise grafikte şu şekilde verildi:

Instagram’dan açıklama

Instagram, kapanan hesaplar hakkında açıklama yaptı:

Açıklamada, “Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.” denildi.