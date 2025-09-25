Dünya HIV salgınını sona erdirmeye bir adım daha yaklaştı

HIV enfeksiyonunu önleyen Lenacapavir adlı yeni enjekte edilebilir bir ilaç, yakında 100'den fazla düşük gelirli ülkede çok uygun bir fiyata satışa sunulacak.

Bu hamlenin, dünyayı HIV/AIDS salgınını sona erdirmeye bir adım daha yaklaştırması bekleniyor.

YILDA İKİ ENJEKSİYONLA ALTI AYLIK KORUMA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Temmuz ayında HIV'in önlenmesi için resmi olarak onaylanan Lenacapavir, virüsün hücre içinde çoğalmasını engelliyor.

Yılda iki kez uygulanan enjeksiyon, HIV enfeksiyonuna karşı altı aylık tam koruma sağlıyor.

Bu uzun etkili enjeksiyonun, özellikle savunmasız gruplar arasındaki yeni enfeksiyonları önemli ölçüde azaltabileceği düşünülüyor.

YILLIK FİYATI 28 BİN DOLARDAN 40 DOLARA DÜŞECEK

ABD eski Başkanı Bill Clinton tarafından ilaç şirketleriyle yapılan görüşmeler sonucunda sağlanan anlaşma sayesinde, ilacın fiyatında devasa bir düşüş yaşanacak.

İlacın şu anki kişi başı yıllık fiyatı 28 bin dolar iken, 2027 yılına kadar sadece 40 dolara satışa sunulacak.

Güney Afrika gibi HIV vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler, bu yeni uygun fiyatlı ilaca erişen ilk ülkelerden biri olacak.