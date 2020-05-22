Dünya internet hızı rekoru kırıldı: 42.2 terabit

Avustralyalı bilim insanları, 42.2 terabit internet hızına ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Avustralyalı bilim insanları, 44.2 terabit veri aktarım hızına ulaşarak, dünya internet hızı rekoru kırdı.

80 kızılötesi lazerin göreceği işi tek başına gören özel bir optik çip kullanan bilim insanları, elde ettiği yüksek hız, 1.8 milyon kişinin yaşadığı Melbourne kentindeki herkese yüksek hızlı internet verebilecek kapasitede.

Bilim insanları, şimdilik yalnızca laboratuvar ortamında elde edilen 44.2 terabit hızın, gelecekte herkes tarafından kullanılabileceğine inanıyor.





GELECEKTE İNTERNET ÇÖKEBİLİR

Yapılan testin başındaki bilim insanı Bill Corcoran, internete her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ve böyle giderse birkaç yıl içerisinde küresel internet altyapısının çökebileceğini söylüyor.

Bilim insanlarının elde ettiği 44.2 terabit internet hızıyla, saniyede 5 bin 390 GB civarında veri indirilebiliyor. Örneğin 1000 adet HD film yaklaşık 1 saniyede bilgisayarınıza inebiliyor:

Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bilim insanları yüksek internet testlerini dizi veya oyun indirmek için yapmıyor. Bu testler sonucunda elde edilen yüksek hızlı internet, uzaktan ameliyatlardan kendi kendini süren sürücüsüz araçlara kadar birçok alanda kullanılabilir.