Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sıcaklıklar artıyor

Son 8 yılın, sürekli artan sera gazı emisyon yoğunluğu nedeniyle dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçebileceği söyleniyor.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

Uzmanlardan sıcaklık uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2022 Küresel İklimin Durumu raporuna göre, iklim değişikliğinin belirtileri giderek daha "dramatik" hal alırken, aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yıkıcı seller milyonlarca kişiyi etkiliyor ve milyarlarca dolara mal oluyor.

AA'nın haberine göre, küresel sıcaklığın bu yıl, 1850-1900 dönemi ortalamasının yaklaşık 1,15 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Dünyadaki sera gazı emisyonları; karbondioksit, metan ve azot oksit emisyonları dahil olmak üzere geçen yıl, bir kez daha rekor seviyeye ulaştı.

Veriler, bu üç gazın atmosferik seviyelerinin bu yıl da artmaya devam ettiğini gösteriyor. Sürekli artan sera gazı emisyon yoğunluğu nedeniyle, son 8 yılın dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçeceği öngörülüyor.

Ayrıca, 2013-2022 dönemi için 10 yıllık ortalama sıcaklığın ise 1850-1900 dönemine göre 1,14 derece yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Deniz seviyeleri yükseliyor

Artan sıcaklık nedeniyle deniz seviyesindeki yükselme 1993'ten bu yana iki katına çıkarken, Ocak 2020'den beri yaklaşık 10 milimetre yükselerek bu yıl rekor tazeledi. Grönland buz tabakası üst üste 26. yıl kütle kaybetti ve eylülde ilk kez kar yerine yağmur yağdı.