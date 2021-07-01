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    Dünya nüfusunun yarısı akıllı telefon kullanıyor

    Strategy Analytics, dünya nüfusunun yarısının akıllı telefon sahibi olduğunu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 12:18
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    Dünya nüfusunun yarısı akıllı telefon kullanıyor

    Yıllar önce hayatımıza giren ve vazgeçilmez haline gelen akıllı telefonlar, sahip olduğu özellikler sayesinde birçok işi kolaylaştırıyor.

    Araştırma şirketi Strategy Analytics'in yayınladığı son rapora göre, dünya üzerinde yaklaşık 4 milyar insan (nüfusun yarısı) akıllı telefon kullanıyor. Uzmanlar, bu tarihi dönüm noktasına ulaşmanın 27 yıl sürdüğünü söylüyor.

    Yayınlanan rapora göre, 1994 yılında sadece 30 bin kişinin akıllı telefonu vardı. Bu sayı 2012 yılına gelindiğinde 1 milyarı aştı. Tarihler Haziran 2021'i gösterdiğinde ise bu sayı 3,95 milyar olarak kayıtlara geçti.

    AKILLI TELEFON

    İLK YILLARDA NOKIA VE ERICSSON DAHA POPÜLERDİ

    Akıllı telefon olarak sınıflandırılan ilk cihaz, 1994 yılında IBM tarafından piyasaya sunulan Simon modeliydi.

    Ardından ise Nokia, 1998'de satışa sunduğu Nokia 9110 Communicator modeliyle pazara giriş yaptı.

    Nokia'yı, 2000 yılında tüketicilere sunulan Ericsson R380 gibi diğer popüler modeller takip etti.

    (Nokia 9110 Communicator)

    Nokia 9110 Communicator

    GOOGLE VE APPLE'IN KATKISI BÜYÜK

    Strategy Analytics yöneticisi Linda Sui, Apple'ın 2007 yılında iPhone'u piyasaya sürerek akıllı telefonların yaygınlaşmasına önemli bir katkı sunduğunu söylüyor.

    Sui ayrıca, Google'ın sahibi olduğu Android işletim sistemini kullanan modellerin uygun fiyat avantajları sayesinde, akıllı telefonların daha çok popüler olduğunu sözlerine ekledi.

    Analistler, 2030 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 5 milyar insanın akıllı telefon sahibi olacağını tahmin ediyor.

    (İlk akıllı telefon: IBM Simon)

    ibm simon

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