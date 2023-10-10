Dünya rekor sayıda gün boyunca 1,5 derecelik önemli ısınma sınırını aştı 2023 yılında Dünya, bilim insanlarını endişelendiren bir oranda önemli bir ısınma eşiğini ihlal ediyor. Gelin bunun ne anlama geldiğine yakından bakalım.

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Son yıllarda dünyanın sıcaklığının hızla arttığına dair giderek artan kanıtlar, iklim değişikliği tehlikesini daha da belirgin hale getiriyor.

Bilim insanları, atmosferdeki sera gazlarının artışının ve insan etkisiyle ilgili faktörlerin gezegenin sıcaklığını yükselttiğini vurguluyor.

Bilim insanları, dünya genelindeki karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi önlemlerin acil olarak alınması gerektiğini belirtiyor.

Aksi takdirde, iklim değişikliği daha da şiddetlenebilir ve gezegenimizin geleceği ciddi bir tehlikeye girebilir.

2023 rekor sıcaklık artışlarıyla geride kalıyor

2023 yılının yaklaşık üçte birinde ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi seviyelere göre en az 1,5 derece daha yüksekti.

Uzun vadede bu göstergenin altında kalmanın, iklim değişikliğinin en zararlı etkilerinden kaçınmak için çok önemli olduğu düşünülüyor. Ancak 2023, tarihteki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor ve 2024 daha da sıcak olabilir.

Sussex Üniversitesi'nden Dr. Melissa Lazenby, "Bu, daha önce ulaşmadığımız seviyelere ulaştığımızın bir işareti." diyor.

Bu son bulgu, eylül ayındaki rekor sıcaklıkların ve dünyanın büyük bölümünde yaşanan aşırı hava olaylarının ardından geldi .

Siyasi liderler Aralık 2015'te Paris'te bir araya geldiklerinde, bu yüz yılda küresel sıcaklıklardaki uzun vadeli artışın genel olarak 1.5 santigrat derecenin altında tutulması için her türlü çabanın gösterilmesi yönünde bir anlaşma imzaladılar.

Bu uzun vadeli ortalama ısınma rakamı şu anda 1,1 ila 1,2 derece arasında seyrediyor.

Ancak 1,5 derecelik sıcaklık belirli günlerde ne kadar sıklıkla ihlal edilirse, Dünya uzun vadede bu seviyeyi aşmaya o kadar yaklaşıyor.

Modern çağda bu, ilk kez Aralık 2015'te politikacıların 1,5 santigrat derece eşiğinde anlaşmayı imzaladığı birkaç gün boyunca yaşandı. O zamandan bu yana sınır, genellikle yalnızca kısa süreler için defalarca ihlal edildi.

2016 yılında, küresel sıcaklıkları artırma eğiliminde olan güçlü El Niño olayının etkisiyle Dünya, 1.5 santigrat derece hedefinin üzerinde yaklaşık 75 gün geçirdi.

2023'te 86 gün 1.5 derecenin üzerinde geçti

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden elde edilen verilere göre, şu ana kadar 2023'ün yaklaşık 86 günü sanayi öncesi ortalamadan 1,5 derece daha sıcak oldu.

Bu da henüz yıl bitmeden 2016'daki gün rekorunun kırıldığı anlamına geliyor.

Sıcaklık farkının 1,5°C'yi aştığı günler eylül ayında da devam etti; eylüldeki bazı günler sanayi öncesi ortalamanın 1,8°C üzerindeydi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, ayın tamamı sanayi öncesi seviyenin 1,75 derece üzerindeydi.

2023, tarihteki en sıcak yıl olma yolunda ilerlerken, 12 ay boyunca küresel ortalama olarak 1,5 derecelik ısınma eşiğini aşması beklenmiyor.

Kuzey yarımküre, sonbahar ve kış aylarında doğal olarak soğuyacak olsa da özellikle El Niño'nun bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında zirveye ulaşması nedeniyle, sanayi öncesi döneme göre büyük sıcaklık farklılıklarının devam edebileceği yönünde bir görüş var.