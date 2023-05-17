Dünya Sağlık Örgütü'nden yapay zeka uyarısı Dünya Sağlık Örgütü, yapay zeka kullanımı konusunda uyardı ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Yapay zeka teknolojileri, günümüzde oldukça popüler hale geldi. Özellikle ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

Daha önce Google ve Apple, yapay zekanın kullanımı konusunda çeşitli uyarılar yapmıştı. Benzer bir uyarı da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.

DSÖ'den yapay zeka uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, yapay zekanın kamu sağlık hizmetleri için kullanılmasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

DSÖ, yapay zekayı eğitmek için kullanılan verilerin hatalı olabileceğini söylüyor. Ayrıca DSÖ, yapay zekanın yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceğini ve modellerin dezenformasyon üretmek için kötüye kullanılabileceği belirtiliyor.

Örgüt, sağlık bilgilerine erişimi iyileştirmek, bir karar destek aracı olarak ve teşhis sürecini iyileştirmek için yapay zekanın nasıl kullanılacağı konusunda endişeleri olduğunun altını çizdi.