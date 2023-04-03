Dünya tehdit altında! NASA yapay zeka ile koruyacak NASA, zaman zaman gezegenimizi etkileyen Güneş fırtınalarına önlem almak için DAGGER adlı yapay zeka modelini kullanacak.

ensonhaber.com

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz etkileniyor.

NASA'dan yapay zeka hamlesi

NASA, zaman zaman gezegenimizi etkileyen Güneş fırtınalarına önlem almak için DAGGER adlı yapay zeka modelini kullanacak.

NASA’nın geliştirdiği yeni model, Güneş rüzgarının 30 dakika önceden nereye çarpacağını tahmin etmek için yapay zeka kullanacak.

Bu fırtınalara hazırlanmak için yeterli zaman sağlayabilir ve elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapılar üzerindeki ciddi etkileri önleyebilir.

DAGGER (Deep Learning Geomagnetic Perturbation) isimli yapay zeka modeli, bir saniyeden daha kısa sürede tahmin üretebiliyor ve tahminler her dakika güncelleniyor.

Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor.

2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.