Dünyada 5.27 milyar insan telefon kullanıyor

Yapılan araştırmada, dünyada 5.27 milyar insanın en az bir tane telefon sahibi olduğu ortaya çıktı. Toplam telefon sayısı ise 7.7 milyarı buluyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte oldukça büyüyen telefon sektörü, koronavirüs salgını döneminde de ivme kazandı.

İletişim ihtiyaçlarının artması nedeniyle insanlar, günümüzde telefonlara oldukça yoğun ilgi gösteriyor ve markaların satış rakamları artmaya devame diyor.

HootSuite ve We Are Social Digital 2021 ortaklığında hazırlanan yeni bir rapora göre, 2021 yılı itibarıyla dünyada 5.27 milyar insanın en az bir adet cep telefonu var.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl ilk defa bir telefon sahibi olan kişi sayısı ise 117 milyon civarında.

8 MİLYAR CİHAZ İNTERNETE BAĞLI

Araştırmaya göre, dünya genelinde yaklaşık 8 milyar cihaz internete bağlı durumda. Bunun 6.4 milyonunu ise akıllı telefonlar oluşturuyor.

Nesnelerin İnterneti de dahil hücresel bağlantı kullanan toplam cihaz sayısı ise 10.4 milyara ulaştı.

MOBİL VERİDE REKOR ARTIŞ

2021 yılı ilk çeyrekte mobil veri trafiği 66 exabyte (66 milyar GB) seviyesine ulaşmış durumda. Geçen yıl aynı dönem 45.16 exabyte, 2019 yılı aynı dönem de 29 exabyte veri harcanmıştı.

Harcanan verilerde Android cihazlar yüzde 73 paya sahipken, iOS cihazlar da yüzde 26.3 pay aldı.

MOBİL VERİ ÜCRETLERİ

Global olarak 1GB başına ortalama fiyat 4.07 dolar olarak hesaplanırken, 8.16 dolar ile Yunanistan en yüksek ücret alan ülke konumunda. İsrail ise GB başına 0,05 dolarla mobil interneti en ucuza sunan ülke oldu.