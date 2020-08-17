Dünyada aktif internet kullananların sayısı belli oldu

Veri şirketi Statista'dan elde edilen bilgilere göre, güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla 4.57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle yükselişe geçen internet kullanımı, koronavirüsün neden olduğu kısıtlama sürecinde daha da arttı.

Veri şirketi Statista'dan elde edilen bilgilere göre, güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Böylelikle Temmuz ayı itibarıyla 4.57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu saptanırken, bu rakamın küresel nüfusun yüzde 59’unu oluşturduğu kaydedildi.

ÇİN, HİNDİSTAN VE ABD ZİRVEDE

İnternet kullanımı bakımından Çin, Hindistan ve ABD’nin diğer ülkelerin önünde olduğu görülürken; Endonezya, Brezilya, Nijerya, Japonya, Rusya, Bangladeş, Meksika, Almanya, Filipin ve Türkiye sıralamada başı çeken diğer ülkeler arasında yer aldı.

Sosyal medya kullanan aktif kullanıcı sayısı ise 3.96 milyar olarak belli olurken, mobil üzerinden sosyal medya kullanan kişi sayısı 3.91 milyar olarak kayıtlara geçti.