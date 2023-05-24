Dünyada bir ilk! Samsung, tansiyon ölçebilen ekranını tanıttı Samsung, aynı anda birden çok parmaktan tansiyon ve stres ölçümü yapabilen OLED ekranını görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un ekran birimi Samsung Display, yerleşik parmak izi okuyucusuna ve kalp atış hızı sensörüne sahip dünyanın ilk mobil OLED panelini tanıttı.

Söz konusu ekran, aynı anda birden çok parmaktan tansiyon ve stres ölçümü yapabiliyor.

Akıllı telefonlara da gelecek

Her pikselinin alt kısmında ışık algılama teknolojisi kullanan yeni ekran, yakın gelecekte üst seviye akıllı telefonlarda kullanılabilecek.

Yeni ekranın OLED panelinin her pikselinde ışık algılama teknolojisi yerleşik olduğundan, aynı anda birden fazla parmaktan parmak izi veya kalp atış hızı bilgilerini algılayabiliyor.

Bu, cihazın daha doğru biyometrik kimlik doğrulama sunmasına ve kan basıncını ölçmesine olanak tanıyor.

Yeni OLED panel, aynı zamanda kullanıcının stres seviyesini de eş zamanlı olarak ölçebiliyor.

Ekranla ilgili açıklamalarda bulunan bir Samsung Display yöneticisi, şu ifadeleri kullandı: