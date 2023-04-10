Dünyada bir ilk! Sürücüsüz otobüs hizmeti resmen başlıyor Otobüs firması olan Stagecoach, dünyada ilk kez tam boyutlu ve sürücüsüz otobüs seferlerini başlatacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobiller ile birlikte daha da popüler hale gelen sürücüsüz araçlar, birçok şirketin dikkatini çekmeye başladı.

Bu şirketlerden biri olan Stagecoach, dünyada ilk kez tam boyutlu ve sürücüsüz otobüs seferlerinin önümüzdeki aydan itibaren İskoçya'da başlayacağını açıkladı.

15 Mayıs’ta başlayacak seferlerin ilk aşamasında rota kısa tutulacak ve daha sonra uzatılacak.

Söz konusu otobüslerin her biri, önceden seçilmiş yollarda saatte 80 kilometreye kadar hızla yolcu taşıyacak.

Güvenlik için sürücü bulunacak

Her kadar otobüsler otonom olsa da istenmeyen durumlarda acil müdahale için araçlarda iki personel bulunacak. Şoför koltuğunda oturan sürücü, gerektiğinde kontrolü ele alabilecek.

Yaklaşık 22 kilometrelik bir rotada çalışacak 5 adet otobüs hizmete alınacak. Tek katlı Seviye 4 sürücüsüz tam otonom otobüsler, haftada yaklaşık 10 bin yolcu taşıyabilecek.