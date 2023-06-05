Dünyada en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu Microsoft Edge, konumunu kaybederek üçüncü sıraya gerilerken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcılarında son durum...

ensonhaber.com

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.

Mayısta Chrome liderliğini sürdürdü

StatCounter tarafından yayınlanan mayıs ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,02'lik pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Safari ikinci sırada

Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, geçtiğimiz nisan ayında koltuğunu Safari'ye kaptırmıştı. Mayıs ayında Safari'nin ikinci sıradaki yerini koruduğu görülüyor.

Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 12,79 pazar payıyla en popüler ikinci tarayıcı oldu.

Son zamanlarda birçok yapay zeka uygulamasını kullanıcılara sunan Edge ise yüzde 9,91 payla üçüncü sırada karşımıza çıkıyor.

En çok kullanılan web tarayıcılar

Google Chrome - %66,02

Apple Safari - %12,79

Microsoft Edge - %9,91

Mozilla Firefox - %5,59

Opera - %4,02

En çok kullanılan mobil tarayıcılar

Google Chrome - %61,09

Apple Safari - %27,81

Samsung Internet - %4,97

Opera - %1,8

UC Browser - %1,54