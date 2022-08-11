Dünya'dan 395 ışık yılı uzaklıkta bebek gezegen bulundu

ABD'li bilim insanları, Şili'deki ALMA teleskobundan gelen verileri kullanarak Dünya'dan 395 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve henüz oluşumunun ilk aşamasında bulunan bir öte gezegen tespit etti.

Açılımı ''Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array''(Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi) olan ALMA, Şili'nin kuzeyindeki Atacama çölünde bulunan yüksek bir platoda kurulu radyo teleskoplarına deniyor.

Avrupa, ABD, Kanada, Doğu Asya ve Şili tarafından ortaklaşa oluşturulan bu teleskoplar bütünü, toplamda 1 milyar dolardan fazla maliyete sahip en pahalı yer teleskobu dizisi olarak dikkat çekiyor.

395 ışık yılı uzaklıkta yeni öte gezegen keşfedildi

ABD'li bilim insanları, Şili'deki Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) teleskobundan gelen verileri kullanarak, Dünya'dan 395 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız siteminde yer alan ve henüz oluşumunun ilk aşamasında bulunan bir öte gezegen tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, çevresinde uydu oluşumlarının gözlendiği belirtilen "bebek gezegen"in evreninin bilinmeyenlerine dair yeni keşiflere yol açacağını söyledi.

Florida Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan ve çalışmanın baş yazarı Jaehan Bae, "Gezegen oluşumunu incelemenin en iyi yolu, gezegenleri oluşurken gözlemlemektir. Bunun güçlü teleskoplar sayesinde gerçekleştiği çok heyecan verici bir zamanda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.