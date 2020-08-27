Dünya'nın 33 yıldır dev bir radyoaktif bulutun içinden geçtiği ortaya çıktı

Dünya'nın 33 yıldır dev bir radyoaktif bulutun içinden geçtiği ortaya çıktı

Bilim insanlarının iki farklı bölgeden aldığı 33 bin yıllık derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada, tortullarda demir-60 izotopunun açık izleri keşfedildi.

Uzay ile iligli çalışmalarına devam eden bilim insanları, şaşırtıcı bir araştırmaya imza attı.

Araştırma sonucuna göre Dünya, 33 bin yıldır dev bir radyoaktif bulutun içinden geçiyor.

Bilim insanlarının iki farklı bölgeden aldığı 33 bin yıllık derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada, tortullarda demir-60 izotopunun açık izleri keşfedildi.

YILDIZLAR ÖLÜRKEN ORTAYA ÇIKIYOR

Demir-60 izotopunun, yıldızlar ölürken süpernova patlamalarında oluştuğuna inanılıyor. Radyoaktif olan bu izotop 15 milyon yıl içinde tamamen bozunuyor.

Gök bilimciler birkaç yıl önce de Dünya'nın çevresinde uzayda demir-60 izotopunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Avustralya Ulusal Üniversitesin tarafından yürütülen araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlandı.

