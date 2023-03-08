Dünyanın birçok bölgesinde rekor sıcaklıklar kaydedildi Çin'de ve Arjantin'in bazı bölgelerinde mevsim normallerinin çok çok üzerinde rekor sıcaklıklar ölçüldü.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Dünyadaki sıcaklıkların artması nedeniyle artık birçok bölgede kar yağmıyor ve buzul kütlesi yok oluyor.

Çin'de sıcaklık rekoru

Çin Meteoroloji Müdürlüğü Pekin, Vuhan ve Zhengzhou kentlerinde hafta başında mart ayı normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini açıkladı.

Yetkililer, Vuhan’da Pazartesi günü 26 derece sıcaklık kaydedildiğini, bunun da mart ayı normallerinin 12 derece üstünde olduğunu belirtirken, Pekin'in çevresindeki illerde de sıcaklık 25 derecelere kadar yükseldi.

Güney yarım kürede bulunan ve sonbahar mevsiminde olan Arjantin’de de rekor sıcaklıklar ölçüldü.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Dairesi, yaz mevsiminin yaşandığı şubat ayı boyunca ülkenin sıcak hava dalgası içinde bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, şubat ayında bazı kentlerde kaydedilen sıcaklıkların 39.5 ile 40.6 derece arasında olduğunu vurguladı.

Mart ayıyla birlikte sonbahar mevsimine giren Arjantin’de, 2 Mart’ta Nueve de Julio kentinde 40 derece ve El Palomar kentinde ise 39.5 derece sıcaklık kaydedildi.

Dünya risk altında

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi.

Rapora göre, emisyonlar bu kadar yüksek kalırsa, dünya 9 yıl içinde 1,5 derecelik önemli bir sıcaklık artış eşiğini yüzde 50 oranında aşma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Araştırmacılar, söz konusu durumun, daha yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olacağını açıkladı.