Dünya'nın çekirdeğindeki gizemli olay, günlerin uzunluğunu değiştiriyor

Haber Merkezi

ETH Zürih'teki jeofizikçiler, Dünya'nın erimiş çekirdeğindeki hareketlerin gezegenin dönüş hızını etkilediğini ve günlerin uzunluğunda küçük dalgalanmalara neden olduğunu keşfetti.

Dünya'nın dönüşü, 24 saatlik zaman dilimine tam olarak uymuyor. Ay'ın çekim kuvveti, buzulların erimesi ve çekirdekteki hareketler gibi faktörler, günlerin uzunluğunda küçük değişikliklere neden oluyor.

BİN YILLIK DALGALANMALARIN GİZEMİ

Bilim insanları, onyıllardan binyıllara kadar uzanan zaman ölçeklerinde gün uzunluğunda 3-4 milisaniyelik bir dalgalanma fark ettiler. Bu dalgalanmanın nedeni bugüne kadar bilinmiyordu.

ÇEKİRDEKTEKİ HAREKETLERİN ETKİSİ

ETH Zürih'teki araştırmacılar, bu dalgalanmanın Dünya'nın dış sıvı çekirdeğindeki hareketlerden kaynaklandığını ortaya koydu.

Manyetohidrodinamik modelleme ve tarihsel verilerin analizi sonucunda elde edilen bu bulgular, çekirdeğin gezegenin dönüşünü etkilediğini gösteriyor.

Araştırmacılar, Dünya'nın dönüşündeki tüm faktörleri anlamak ve çekirdeğin etkisini daha kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

VERİLER NASIL TOPLANDI

Araştırmacılar, Dünya'nın manyetik alan ölçümleri, buzulların erimesi gibi faktörlerin etkilerini analiz etmek için bir sinir ağı kullandı.

Ayrıca, MÖ 720'ye kadar uzanan tutulma ve Ay örtülmesi verileri de Dünya'nın dönüş hızındaki değişimleri incelemek için kullanıldı.

"DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR"

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların Dünya'nın çekirdeğinin mevcut modellerini iyileştirmek için yeterli motivasyon sağladığını belirtti. Ancak, daha kapsamlı bir fiziksel model ve daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu da vurguladılar.