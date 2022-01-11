Dünya'nın dev bir gezegen olmasını Güneş'in halkaları engelledi

Dünya'nın, on katı büyüklüğüne ulaşarak dev bir gezegen olabileceği, ancak Güneş'in etrafında yer alan ve Satürn'dekine benzer halkaların bu durumu engellediği ortaya çıktı.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Güneş sisteminde gezegenler oluşmadan çok önce, Güneş'in Satürn'ün etrafındaki halkalara benzer halkaları vardı ve bunlar, Dünya'nın on kat daha fazla büyümesini engelledi.

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden gök bilimcilere göre, bu halkalar Güneş benzeri bir dizi genç, uzak yıldızın etrafında görüldü.

Toz ve gaz bulutlarından oluşan halkalar, muhtemelen genç Güneş'in yörüngesinde döndü ve Dünya'nın oluşumunda rol oynadı.

SÜPER BİLGİSAYARLARDAN YARARLANILDI

NTV'de yer alan habere göre, Nature Astronomy dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarı André Izidoro ve meslektaşları, yaptıkları çalışma kapsamında Güneş sisteminin oluşumunu yüzlerce kez simüle etmek için bir süper bilgisayar kullandı.

Bilim insanları, Güneş sisteminin ilk oluşum aşamasında bu halkaların basınç oluşturarak gezegenlerin bugünkü şeklini ve uzaklığını ortaya çıkardığını söyledi.

Bununla birlikte araştırmacılar; yeni bulguların, daha önceki çalışmaların eksik kısımlarını tamamlayarak astronomi biliminde önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.