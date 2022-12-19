Dünyanın en büyük iPhone fabrikasındaki kısıtlamalar kalkıyor

Çin'de bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olan Foxconn tesislerindeki katı kısıtlamalar yumuşatılıyor.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle Apple, iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşıyor.

Fabrikadaki tedbirler yumuşatılıyor

Ay başlarında hükümetin sıfır vaka politikasını gevşetmeye başlaması üretim zincirine de yansıdı. Foxconn’un Zhengzhou bölgesindeki en büyük iPhone fabrikasındaki üretim yavaş yavaş normale dönüyor.

Daha önce işçiler tesislerde kalıyor ve sadece çalışma bölgelerine gidebiliyorlardı. Ayın başlarından itibaren işçiler, tesislerin içerisinde serbest şekilde dolaşabilecek ve kantinde yemek yiyebilecek.

Özellikle koronavirüs olanların karantinaya alınması nedeniyle tesiste hala üretim eksikliği yaşanıyor.

iPhone 14 Pro üretiminde bir miktar iyileşme olduğu belirtilse de yoğun talebin karşılanması 2023 başlarına kadar uzayabilir.

Aksayan üretim nedeniyle, şu anda ABD'de yeni bir iPhone 14 satın alanlar, telefonlarını en erken 33 gün sonra teslim alabiliyor.

Üstelik Apple'ın birçok mağazasında iPhone 14'ün bazı modelleri yer almıyor ve sadece internet üzerinden satış yapılıyor.