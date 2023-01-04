Dünyanın en büyük kripto para madenlerinden biri görüntülendi

Dünyanın en büyük kripto para madenlerinden biri görüntülendi

Kazakistan'da dünyanın en büyük kripto para madenlerinden birinin içerisi fotoğraflandı.

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması nedeniyle birçok madenci, elektriğin daha ucuz olduğu ülkelere göç etmeye başlamıştı.

Kripto para madenciliğinde yüzde 13,22'lik payla ABD ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alan Kazakistan'da, 300'e yakın kripto madeni bulunuyor.

Anadolu Ajansı (AA), Kazakistan'da 2019'dan bu yana faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük kripto madenleri arasında yer alan Enegix şirketinin veri merkezini görüntüledi.

8 büyük hangar var

Geniş bozkırın ortasında toplam 15 hektarlık alana inşa edilen ve sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı tesiste, kripto para madenciliği için tasarlanmış bilgisayarların yerleştirildiği 8 büyük hangar yer alıyor.

Burada yaklaşık 55 bin bilgisayar, sahiplerine dünyanın en pahalı kripto parası Bitcoin'i kazandırmak için durmadan mesai harcıyor.

Enegix Şirketi Hosting (Barındırma) Departmanı Müdürü Yersayın Nurtoleuov, şirket olarak küresel Bitcoin'in yüzde 1,3'lük payını elinde tuttuklarını söyledi.

Nurtileuov, tesisin müşterilere saatte 180 megavat elektrik sağlama gücüne sahip olduğunu belirterek, "Bizim veri merkezimize cihazını (bilgisayarını) yerleştiren müşterilerimize yatırımcılar diyoruz.

Onlar buraya sadece cihazlarını getiriyorlar; cihazların açılması, internete bağlanması ve küresel kripto ağ gücüne erişiminin sağlanması gibi daha sonraki süreçlerle biz ilgileniyoruz.

Yani şirketimiz genel anlamıyla kripto madenciliği yapan cihazlara ev sahipliği yapıyor ve çalışması için temel altyapısını sağlıyor." dedi.

En önemli kriter elektrik

Yaklaşık 150'den fazla kamera ile izlenen tesisin veri merkezleri aynı zamanda İlya Fomin gibi sistem operatörleri tarafından da sürekli takip halinde.

Bitcoin cihazlarının çalışması için en önemli ham maddenin elektrik olduğunu dile getiren Fomin, "Bu hangardaki veri merkezinde bulunan bir Bitcoin cihazı saatte 3,5 kilovat elektrik tüketiyor. Yani elektrik yoksa kripto para da yok demek." diye konuştu.

Kazakistan, kripto para madenciliğinde başı çekiyor

Kazakistan’daki ucuz elektrik, uygun hava koşulu gibi faktörler ülkede 2019'da kripto para madenciliğinin sanayileşmesine neden oldu.

Özellikle 2021'in yazında Çin'de her türlü kripto para madenciliğinin yasaklanmasıyla birçok madenci, soluğu Kazakistan'da aldı.

Bu, ülkede yasa dışı kripto madenciliğin önünü açarken aynı zamanda elektrik sektöründeki baskıyı da artırdı.

Ocak 2022'de Orta Asya genelinde meydana gelen toplu elektrik kesintisiyle Kazakistan'ın devlete ait elektrik şebekesi şirketi KEGOC, 196 kripto madeni şirketine elektrik vermeyi kesti.

Ülke, haziran ayında kripto para madencilerine tükettikleri elektrik miktarına göre üç ayda bir vergi ödeme zorunluluğu getirdi.