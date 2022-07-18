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    Dünyanın en büyük NFT platformu, çalışanların yüzde 20'sini işten çıkarıyor

    Popüler NFT platformu OpenSea, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 12:50
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    Dünyanın en büyük NFT platformu, çalışanların yüzde 20'sini işten çıkarıyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Özellikle geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor. Ancak son aylarda NFT satışları adeta dibe vurmuş seviyede.

    OpenSea isimli platform ise koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konunumunda.

    Opensea, iş gücünü azaltıyor

    OpenSea kurucu ortağı ve CEO’su Devin Finzer, çalışanlarının yüzde 20’sinin işten çıkarıldığını açıkladı.

    Finzer, bu oranın kaç çalışana denk geldiğini açıklamazken, şirketin çalışan sayısı da net olarak bilinmiyor.

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    Öte yandan, NFT ve kripto paralardaki düşüş, diğer şirketleri de etkiliyor. Kripto para sektöründe iş çıkaran isimlerden birisi de Coinbase oldu.

    En popüler kripto para borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz ay 1.100 çalışanını işten çıkarmıştı.

    Crypto.com ve BlockFi de sırasıyla 260 ve 170 çalışanıyla yolları ayırma kararı almıştı.


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