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    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi

    Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden olan E3'ün bu yıl tamamen iptal edildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:22
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    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl birçok etkinlik ertelenmişti.

    2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs nedeniyle ertelenen dev oyun fuarı E3'ün bu yıl da yüz yüze yapılamayacağı ve online düzenleneceği açıklanmıştı.

    TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

    Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen Electronic Entertainment Expo ya da bilinen adıyla E3, bu yıl online ortamda da gerçekleşmeyecek. Yapılan açıklamaya göre dev oyun fuarı, bu yıl tamamen iptal edildi.

    Entertainment Software Association (ESA), yaptığı resmi açıklamada, Daha önceki açıklamalarımızda E3 2022’nin COVID sebebiyle oluşan riskler yüzünden fiziksel olarak gerçekleşmeyeceğini duyurmuştuk. Bugün de etkinliğin dijital olarak gerçekleşmeyeceğini duyuruyoruz.

    Bunun yerine gelecek yaz, tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı yeniden canlandırılmış fiziksel ve dijital bir E3’e adayacağız." ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi #1


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