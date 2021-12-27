Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği Hornsea 2, üretime başladı

Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği Hornsea 2, 8 MW'lık 165 adet rüzgar türbiniyle enerji üretimine geçti.

Yetkililer, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olan İngiltere'deki 1.32 GW'lık Hornsea 2'nin, enerji üretimine başladığını duyurdu.

Şu anda bir kısmı faaliyette olan proje, tam kapasitede çalıştığında 1.3 milyondan fazla ev için yeterli enerjiyi üretecek.

İngiltere'de bulunan Hornsea 2 rüzgar çiftliğinin, gelecek yıl tam olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Öte yandan Hornsea 2, şu anda faaliyette olan Hornsea 1 projesi ile toplamda 2,3 milyondan fazla ev için yeterli güç sağlayabilecek.

TEKNİK DETAYLAR

1.21GW’lık Hornsea 1 projesinde, Siemens tarafından üretilen SWT-7.0-154 isimli 174 adet 7.0MW türbin yer alıyordu. Hornsea 2'de ise 8 MW'lık 165 adet Siemens Gamesa türbini var.

YENİ PROJELER YOLDA

Hornsea 2 üzerinde çalışmalar devam ederken, Hornsea 2 ve 3 projeleri de gelecekte kullanıma girecek.

Hornsea 3, geçtiğimiz yıl onaylandı ve iki milyondan fazla eve elektrik sağlayacak. Ayrıca Hornsea 4 projesi de şu anda planlama aşamasında bulunuyor.