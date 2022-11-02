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    Dünyanın en büyük uçağı hipersonik roketle güçlendirildi

    Kanat açıklığı bir futbol sahası kadar olan dünyanın en büyük jetine hipersonik roket eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 14:42
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    Dünyanın en büyük uçağı hipersonik roketle güçlendirildi

    Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk "Roc" isimli uçak, ilk olarak 2019 yılında Kaliforniya’daki Mojave Havalimanı’ndan test uçuşu gerçekleştirmişti.

    Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Devasa uçak, ihtiyaç duyduğu gücü bünyesindeki altı Boeing 747 motorundan alıyor.

    Kanatları bir futbol sahasının büyüklüğünden bile uzun olani dev uçak, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında aktif bir şekilde rol alacak.

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    ROC

    Hipersonik roket eklendi

    Kanat açıklığı bir futbol sahası kadar olan dünyanın en büyük jetine hipersonik roket eklendi.

    Stratolaunch, şu anda Roc ile birlikte Talon-A isimli hipersonik bir araç da geliştiriyor. Mühendisler, söz konusu hipersonik roketi uçağa ekledi ve aralık ayında test edecek.

    3,4 metrelik kanat genişliğine ve 28 metrelik uzunluğa sahip olacağı belirtilen Talon-A, Roc üzerinden fırlatılacak.

    roc

    roc

    roc

    roc

    roc


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