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    Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı: Pangeos

    İtalyan bir mimarlık şirketi, dünyanın en pahalı yat konseptini tanıttı. Yat, aynı zamanda dünyadaki en büyük yüzen yapı olma özelliğine de sahip.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:10
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    Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı: Pangeos

    İtalyan mimarlık şirketi Lazzarini, dünyanın en pahalı yat konseptini görücüye çıkardı. Aynı zamanda, dünyadaki en büyük yüzen yapı olma özelliğine sahip olan terayat, adını 335 milyon yıl öncesine kadar var olan bir süper kıta olan Pangea'dan alıyor.

    Dev bir kaplumbağa şeklinde tasarlanan ve içerisinde AVM’lerden restoranlara, plazalardan evlere kadar çok sayıda yapıyı barındıran devasa yatın maliyeti ise 8 milyar dolar olacak.

    Suudi Arabistan'da inşa edilecek

    Dev yapının Suudi Arabistan'da inşa edileceği ve Cidde'nin kuzeyindeki Kral Abdullah Limanı'ndan bir alanın inşaat için seçildiği ifade edildi.

    Lazzarini, son olarak terayatın inşaatının 2033 yılında tamamlanabileceğini aktardı.

    pangeos

    Pangeos

    Pangeos

    Pangeos

    Pangeos

    Pangeos

    Pangeos

    Pangeos

    Pangeos


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