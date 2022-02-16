Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağının hikayesi

Yaklaşık 74 bin litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme uçağının başarısızlık hikayesini anlatıyoruz.

İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda tüm dünya, irili ufaklı yangınlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde geçtiğimiz yıl çıkan yangınlar, uçakların önemini bir kez daha hatırlattı.

Supertanker isimli dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı ise ne yazık ki beklenildiği kadar başarılı olamadı.

İlk olarak Evergreen International Aviation tarafından geliştirilen ilk Supertanker, hiçbir zaman kullanılmasa da ikinci model, orijinal olarak Boeing tarafından 1971'de Delta Air Lines için üretildi ve ilk defa 2009 yılında İspanya'nın Cuenca kentinde çıkan bir yangında kullanıldı.

Daha sonra ise bu dev uçağın peşini finansal zorluklar bırakmadı. Peki dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı neden başarısız oldu? Gelin hep birlikte, bu dev uçağın başarısızlık hikayesini izleyelim...

DÜNYANIN EN BÜYÜK YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI: SUPERTANKER - YOUTUBE'DAN İZLE