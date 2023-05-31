Dünyanın en çok satan üst seviye telefonları belli oldu Canalys tarafından 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan akıllı telefon araştırmasına göre, en çok satan telefonlar ortaya çıktı.

ensonhaber.com Küresel teknoloji pazarını mercek altına alan araştırma şirketi Canalys, paylaştığı son verilerde 2023’ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan premium akıllı telefonlarını listeledi. Android tarafında Samsung’un büyük bir üstünlüğü bulunurken, iPhone'ların genel anlamda üstünlüğü dikkat çekti. En çok satan üst seviye telefonlar Galaxy S23 Ultra, 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan üst seviye Android akıllı telefonu oldu. Genel listenin en tepesinde ise S23 Ultra’dan yaklaşık üç kat daha fazla satmayı başaran iPhone 14 Pro Max yer alıyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Öte yandan, Galaxy S23 yedinci sırada yer alırken, Galaxy S23 Plus dokuzuncu sırada karşımıza çıkıyor. Katlanabilir akıllı telefonlar tarafında ise Galaxy Z Flip 4, listedeki tek katlanabilir telefon oldu ve 2023'ün ilk çeyreğinde satışlar açısından dünya çapında onuncu sırada yer aldı. İlk çeyrekte en çok satılan üst seviye telefonlar iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Plus Galaxy S23 iPhone 12 Galaxy S23 Plus Galaxy Z Flip 4