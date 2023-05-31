Dünyanın en çok satan üst seviye telefonları belli oldu
ensonhaber.com

Küresel teknoloji pazarını mercek altına alan araştırma şirketi Canalys, paylaştığı son verilerde 2023’ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan premium akıllı telefonlarını listeledi.

Android tarafında Samsung’un büyük bir üstünlüğü bulunurken, iPhone'ların genel anlamda üstünlüğü dikkat çekti.

En çok satan üst seviye telefonlar

Galaxy S23 Ultra, 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan üst seviye Android akıllı telefonu oldu.

Genel listenin en tepesinde ise S23 Ultra’dan yaklaşık üç kat daha fazla satmayı başaran 14 Pro Max yer alıyor.

iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, Galaxy S23 yedinci sırada yer alırken, Galaxy S23 Plus dokuzuncu sırada karşımıza çıkıyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar tarafında ise Galaxy Z Flip 4, listedeki tek katlanabilir telefon oldu ve 2023'ün ilk çeyreğinde satışlar açısından dünya çapında onuncu sırada yer aldı.

İlk çeyrekte en çok satılan üst seviye telefonlar

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14

iPhone 13

Galaxy S23 Ultra

iPhone 14 Plus

Galaxy S23

iPhone 12

Galaxy S23 Plus

Galaxy Z Flip 4