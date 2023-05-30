Dünyanın en eski insan ayak izleri keşfedildi Bilim insanları bilinen en eski modern insana ait ayak izlerini tespit etti. Güney Afrika'da bulunan izler 150 bin yıl öncesine ait.

Bir süre önce uluslararası bir bilim insanı ekibi, türümüzün bir üyesine ait bilinen en eski fosil ayak izlerini tespit etti.

Ekip, Güney Afrika'nın Cape güney sahilindeki yedi 'iknozit'in (eski insan izlerinin bulunduğu yerler) tarihlerini hesapladı ve bunların 71 bin ila 153 bin yıl arasında değiştiğini buldu.

Dünyanın en eski ayak izi

Sonuncu alan, dünyanın bilinen en eski Homo sapiens ayak izlerinin olduğu alan olarak kayıtlara geçti.

Diğer ayak izi kanıtları, modern insanların yaklaşık 120 bin yıl önce Arap yarımadasına ve yaklaşık 22 bin yıl önce de Kuzey Amerika'ya ulaştığını gösteriyor.

Ekip bölgede daha fazla izin bulunabileceğini düşünüyor.