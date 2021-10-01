Dünyanın en eski yağmur ormanı Daintree, Aborjinlere geri verildi

Avustralya’da bulunan ve dünyanın en eski yağmur ormanı unvanına sahip olan Daintree, yapılna anlaşmayla Aborjinlere iade edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 135 milyon yıllık tarihiyle dünyanın en eski yağmur ormanı olan Daintree, geçtiğimiz çarşamba günü Bloomfield isimli kasabada yapılan tarihi bir törenle Doğu Kuku Yalanji halkına geri verildi.

İngilizler, 1788 yılında Avustralya’ya gelerek ve kıtayı kolonileştirerek, yerlilerin haklarını ellerinden almıştı.

Queensland'de Büyük Set Resifi'ne (Great Barrier Reef) sınır oluşturan Daintree, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri.

Daintree, tarihe direnen ekosisteminin yanı sıra; vahşi nehirleri, şelaleleri, beyaz kumlu sahilleri de içinde barındıran doğal güzelliği ile ünlü.

KONTROL ABORJİNLERE GEÇİYOR

Queensland yerel yönetimi ve Doğu Kuku Yalanji halkı arasında varılan tarihi anlaşma kapsamında, bölgedeki Cedar Bay (Ngalba Bulal) ve Black Mountain (Kalkajaka) milli parklarının yanı sıra, Hope Island bölgesinin kontrolü de Aborjinlere devredilecek.

Yerlilerden Chrissy Grant, yaptığı açıklamalarda, kuşaklardır Aborjinlere ev sahipliği yapan bu ormanın yerli halka iade edilmesinin “tarihi bir olay” olduğunu belirtti.

Avustralya Çevre Bakanı Meaghan Scanlon, anlaşma kapsamında yerlilerin bölgenin yönetiminden sorumlu oldukları gibi, "kendi kültürlerini koruma ve turizm lideri haline getirmek için burayı ziyaretçilere açma" gibi haklara sahip olacağını söyledi.