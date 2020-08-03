Dünyanın en fazla tablet satan üreticileri belli oldu

Dünyanın en fazla tablet satan üreticileri belli oldu

2020'nin ikinci çeyreğinde en fazla tablet satan üreticiler belli oldu. Gelin listeye daha yakından bakalım.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyor.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıl tablet üretimini sonlandırma kararı almıştı.

Akıllı telefon pazarının bu şekilde büyümesi, önümüzdeki günlerde diğer tablet üreticilerinin de Google gibi karar almasına neden olabilir. Ancak yine de şu anda piyasada bulunan üst seviye tabletler, özellikle iş için oldukça fazla tercih ediliyor.





EN ÇOK TABLET SATAN MARKALAR

Uluslararası Veri Şirketi (IDC), 2020'nin ikinci çeyreğindeki tablet satış verilerini açıkladı. Bu dönemde 38.6 milyon tablet satışı gerçekleşirken, en çok satış yapan şirket Apple oldu.

İkinci çeyrekte 12.4 milyon tablet satan Apple'ı, 7 milyon satışla Samsung izledi. Çinli şirket Huawei'nin 4.8 milyon satışla üçüncü sırada yer aldığı listede, Amazon 3.6 milyonla dördüncü oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tablet satışlarını artıran markalara baktığımızda, yüzde 52 artış kaydeden Amazon'un ilk sırada yer aldığını görüyoruz.

Amazon'un yüzde 51 artışla Lenovo izlerken, Huawei ise geçen yıla oranla satışları yüzde 43.5 artırmayı başardı.

Tablet satışlarında rakiplerine ciddi fark atan Apple ise geçen yıla oranla satışlarını pek de artıramadı. Ancak Apple'ın yıllardır tablet pazarında lider olduğunu düşünürsek, bu durumu olumlu karşılayabiliriz.