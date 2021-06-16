Dünyanın en küçük dinozor yumurtası, kertenkeleye ait çıktı

Daha önce dünyanın en küçük dinozoru diye sınıflandırılan hayvanın, aslında bir kertenkele olduğu tespit edildi.

Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi ile Beşeri Faaliyetler ve Tabiat Müzesi'nde görevli araştırmacılar, geçtiğimiz yıl Hyogo eyaletinin Tamba şehrinde bir fosil ortaya çıkarmıştı.

Araştırmacılar, jeokronolojik olarak yüz milyon yıl önceki erken kretase dönemine ait yeryüzü tabakasında bulunan yumurta fosilinin, dünyanın en küçük dinozoruna ait olduğunu açıklamıştı.

KERTENKELEYE AİT ÇIKTI

Myanmar'ın farklı bir bölgesinde, daha önce Japonya'da bulunan fosille aynı özelliklere sahip başka bir fosil daha bulundu. Fosil daha iyi korunabildiği için bilim insanları, bunun bir dinozor değil, bir kertenkele olduğunu tespit etti.

Geçen yıl dinozor olduğu sanılan ilk fosilde, hayvanın yalnızca kafatası yer alıyordu ve bu kafatası da darbeler almıştı. Bu nedenle hayvanın burnu bir gagayı andırıyordu ve araştırmacılar bunun dinozor türüne ait olduğunu düşünmüştü.

Aynı yaştaki, ama daha iyi durumdaki ikinci fosilde ise kertenkelenin kafatası da dahil olmak üzere, iskeletinin bir kısmı yer alıyordu. Hayvanın pulları ve yumuşak dokusu da korunmuştu.

Araştırmanın ortak yazarı, Teksas'taki Sam Houston Eyalet Üniversitesi'nde herpetolog Juan Diego Daza, "O süre zarfında birçok kertenkelenin ortaya çıktığını tahmin ediyoruz. Ancak hala modern görünümlerine ulaşamamışlardı. Bu yüzden bilim insanları, bu fosillerin ne olduğunu anlamakta güçlük çekebilir." dedi.



