Dünyanın en küçük televizyonu üretildi

ABD’li bir start-up şirketi, dünyanın en küçük televizyonunu üreterek dikkatleri üzerine çekti.

Son yıllarda oldukça gelişen teknoloji sayesinde artık birçok şey küçük boyutlu cihazlara sığabiliyor.

ABD’li bir start-up olan Tint Circuits, TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon protiptlerini tanıttı.

Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı.

NTV'nin haberine göre, televizyon üzerinden seyredilmek istenen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi.

8 GB hafızası var

Ayrıca, her iki televizyonun da ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi.

Cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için KicStarter üzerinden bir kampanya başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128 bin 640 dolar para toplamayı başardı.