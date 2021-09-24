Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi

Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi

ABD'li bilim insanları, sadece bir kum tanesi boyutlarında olan dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipini üretmeyi başardı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, artık birçok sektörde mikroçiplere ihtiyaç duyuluyor. ABD’de yer alan Northwestern Üniversitesi’nden mühendisler ise mikroçip teknolojilerinde devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.

Bilim insanları, rüzgarla dağılan tohumları gözlemleyerek dünyanın en küçük uçan mikroçipini icat etti. Motoru olmayan mikroçipin bir akçaağaç ağacının pervane tohumları gibi çalıştığı ve yere doğru süzülürken düşüşünü yavaşlatmak için rüzgarı yakaladığı belirtildi.

Bu durumun, mikroçipin geniş bir alana yayılmasını ve havada geçirdiği sürenin artmasını sağladığını aktaran uzmanlar, cihazın aşağı inerken kirlilik ve hastalık parçacıkları ile etkileşime girdiğini söyledi.

SENSÖRLER VE BELLEK BARINDIRIYOR

Bilim insanları, mikroçipte sensörlerin yanı sıra, çeşitli güç kaynakları, kablosuz iletişim için antenler ve veri depolamak için gömülü belleğe sahip olduğunu açıkladı.

HAVADAKİ HASTALIKLARI TESPİT EDİYOR

Mikroçipin mucitlerinden biyoelektronik mühendisliği profesörü John Rogers, “Cihazı geliştirmekteki amacımız hava kirliliğini izleme, nüfus gözetimi ve havadaki hastalıkların kolaylıkla takibini sağlamak.” ifadelerini kullandı.