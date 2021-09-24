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    Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi

    ABD'li bilim insanları, sadece bir kum tanesi boyutlarında olan dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipini üretmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 10:39
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    Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi

    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, artık birçok sektörde mikroçiplere ihtiyaç duyuluyor. ABD’de yer alan Northwestern Üniversitesi’nden mühendisler ise mikroçip teknolojilerinde devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.

    Bilim insanları, rüzgarla dağılan tohumları gözlemleyerek dünyanın en küçük uçan mikroçipini icat etti. Motoru olmayan mikroçipin bir akçaağaç ağacının pervane tohumları gibi çalıştığı ve yere doğru süzülürken düşüşünü yavaşlatmak için rüzgarı yakaladığı belirtildi.

    Bu durumun, mikroçipin geniş bir alana yayılmasını ve havada geçirdiği sürenin artmasını sağladığını aktaran uzmanlar, cihazın aşağı inerken kirlilik ve hastalık parçacıkları ile etkileşime girdiğini söyledi.

    Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi #1

    SENSÖRLER VE BELLEK BARINDIRIYOR

    Bilim insanları, mikroçipte sensörlerin yanı sıra, çeşitli güç kaynakları, kablosuz iletişim için antenler ve veri depolamak için gömülü belleğe sahip olduğunu açıkladı.

    HAVADAKİ HASTALIKLARI TESPİT EDİYOR

    Mikroçipin mucitlerinden biyoelektronik mühendisliği profesörü John Rogers, “Cihazı geliştirmekteki amacımız hava kirliliğini izleme, nüfus gözetimi ve havadaki hastalıkların kolaylıkla takibini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi #2

    Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi #3

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