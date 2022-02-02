Dünyanın en uzun yıldırımı ABD'de kaydedildi

Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın en uzun yıldırımının ABD'de kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Bulutlar ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları olarak tanımlanan yıldırımlar, zaman zaman ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırım 2018'in ekim ayında Brezilya'da gerçekleşmiş ve yatay uzunluğu 709 kilometre olarak hesaplanmıştı.

EN UZUN YILDIRIM REKORU ABD'DE KIRILDI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın en uzun yıldırımı rekorunun el değiştirdiğini duyurdu.

Tek bir yıldırımın, ABD’nin üç eyaletine de ulaştığını açıklayan yetkililer bilimsel olarak verileri de kamuoyu ile paylaştı.

UZUNLUĞU 768 KİLOMETRE

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 yılının Nisan ayında Teksas ve Mississippi’de özel uydu görüntüleme teknolojiyle kayıtlara geçen “süper yıldırımın” 768 kilometre uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Clare Nullis, “Bu eyaletler arasında uçakla yolculuk birkaç saat sürerdi fakat bu yıldırım sadece birkaç saniyede üç eyalette de görüldü.” dedi.

EN UZUN SÜRELİ YILDIRIM ARJANTİN'DE

4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırımın 16,73 saniye sürdüğü, bunun da şimdiye kadar kaydedilen süresi en uzun yıldırım olduğu aktarıldı.

DMÖ uzman komitesinden Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda yeni rekorları ortaya çıkardı. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe daha büyük rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.