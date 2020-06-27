Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Dünyanın en uzun yıldırımı Brezilya'da kaydedildi

    Birleşmiş Milletler'in hava durumu ajansı, dünyanın en uzun yıldırımının Ekim 2018'de Brezilya'da kaydedildiğini duyurdu
    • AA
    • 27.06.2020 - 11:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyanın en uzun yıldırımı Brezilya'da kaydedildi #1

    Bulutlar ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları olarak tanımlanan yıldırımlar, zaman zaman ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

    Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) ise yıldırımlar hakkında ilginç bir bilgi paylaştı.  Kurum, şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırımın 2018'in ekim ayında Brezilya'da gerçekleştiğini açıkladı.

    UZUNLUĞU 709 KİLOMETRE

    Dünya Meteoroloji Örgütü, yatay olarak kaydedilen en uzun yıldırımın uzunluğunu ise 709 kilometre olarak açıkladı.

    Dünyanın en uzun yıldırımı Brezilya'da kaydedildi #2

    EN UZUN SÜRELİ YILDIRIM ARJANTİN'DE

    Açıklamada, 4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırımın 16,73 saniye sürdüğü, bunun da şimdiye kadar kaydedilen süresi en uzun yıldırım olduğu aktarıldı.

    DMÖ uzman komitesinden Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda yeni rekorları ortaya çıkardı. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe daha büyük rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    yildirim

    Görüş Bildir