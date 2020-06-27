Dünyanın en uzun yıldırımı Brezilya'da kaydedildi

Birleşmiş Milletler'in hava durumu ajansı, dünyanın en uzun yıldırımının Ekim 2018'de Brezilya'da kaydedildiğini duyurdu

Bulutlar ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları olarak tanımlanan yıldırımlar, zaman zaman ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) ise yıldırımlar hakkında ilginç bir bilgi paylaştı. Kurum, şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırımın 2018'in ekim ayında Brezilya'da gerçekleştiğini açıkladı.

UZUNLUĞU 709 KİLOMETRE

Dünya Meteoroloji Örgütü, yatay olarak kaydedilen en uzun yıldırımın uzunluğunu ise 709 kilometre olarak açıkladı.

EN UZUN SÜRELİ YILDIRIM ARJANTİN'DE

Açıklamada, 4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırımın 16,73 saniye sürdüğü, bunun da şimdiye kadar kaydedilen süresi en uzun yıldırım olduğu aktarıldı.

DMÖ uzman komitesinden Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda yeni rekorları ortaya çıkardı. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe daha büyük rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.