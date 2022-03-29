Dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonundan yeni fotoğraf geldi

Motorola'nın 200 MP ana kameraya sahip olacağı söylenen yeni telefonuna ait bir fotoğraf internete sızdırıldı.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

İLK MOTOROLA KULLANACAK

Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürülecek.

200 MP’lik yeni telefona ait olduğu söylenen bir fotoğraf sızdırıldı. Fotoğraf, telefonun özellikle kamera kurulumuna yer veriyor.

Motorola Frontier ismiyle anılan yeni telefondan gelen gerçek fotoğraf, telefonun gerçekten de 200 MP çözünürlüklü Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörünü taşıyacağını gösteriyor.

200 MP’lik ana kamera, kurulumda devasa bir yer kaplarken ana kameranın altında iki farklı kamera daha yer alıyor. Bu kameraların da 50 MP ve 12 MP çözünürlükte olmaları bekleniyor.

Xiaomi ise 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu bu yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli dev Samsung'un aynı sensöre sahip telefonu, muhtemelen 2023 yılında tanıtılacak Galaxy S23 Ultra modeli olacak.