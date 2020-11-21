Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu CAT S42 piyasaya çıkacak

Dünyanın ilk antibakteriyel akıllı telefonu CAT S42, satışa çıkmaya hazırlanıyor. Telefonun yüzeyine yerleştirilen iyonların, bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellediği söyleniyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle temizlik oldukça önem kazandı. Bunun farkında olan birçok şirket ise kendi ürünlerini piyasaya sürmeye başladı.

İngiltere merkezli teknoloji firması Bullitt, bakterilerin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyen ilk akıllı telefonu ürettiğini duyurdu.

BAKTERİ VE VİRÜSLERİ ENGELLİYOR

Cat S42 olarak adlandırılan akıllı telefonun yüzeyinde bulunan gümüş iyonlar, bakteri veya virüsleri öldürmese de patojenlerin yayılmasını önlüyor.

Firma yetkilileri akıllı telefonun, bakteri sayısını 15 dakika içinde yüzde 80 ve 24 saat içinde yüzde 99,9 oranında azalttığını iddia etti.

ÇAMAŞIR SUYU İLE YIKANABİLİYOR

Telefonun üretici mühendisleri, cihazın tamamen su geçirmez olduğunu ve temiz kalması için düzenli olarak sabunlu su, dezenfektanlar ve hatta çamaşır suyu ile yıkanabileceğini açıkladı.

Bullitt Group Başkan Yardımcısı Peter Cunningham, "Sağlık veya sosyal bakım ortamında çalışan müşterilerimiz için hayati önem taşıyor. Ürünümüz dünyada tek ve oldukça yoğun talep alıyoruz." dedi.

CAT S42 ÖZELLİKLERİ

Cat S42 her ne kadar bakterileri ve virüsleri engellese de özellik bakımından sınıfta kalıyor. Telefonda 5 inç büyüklüğünde ekran yer alırken, bu ekran HD+ çözünürlükle geliyor.

Gücünü Mediatek Helio A20 işlemcisinden alan Cat S42'de 3GB RAM ve 32GB depolama alanı yer alıyor.

Son olarak 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip telefonun batarya kapasitesi ise 4200 mAh olarak açıklandı.

CAT S42 FİYATI

CAT S42, 2021'in başında 299 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.





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