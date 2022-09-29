Dünyanın ilk elektrikli uçağı havalandı

Eviation Aircraft'ın tamamen elektrikli uçağı Alice, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

Eviation Aircraft'ın bölgesel taşımacılık için tasarlanan tamamen elektrikli çift motorlu uçağı Alice, ABD'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kısa mesafe uçuşları için bir ilk

8 dakika havada kalan uçak, saatte 275 km hıza ulaştı ve kısa mesafeli uçuşlar için ilk elektrikli uçak olarak havacılık tarihine geçti.

17 metrelik Alice sadece iki elektrik motoruna değil, aynı zamanda toplam ağırlığı 3.6 tondan fazla olan bataryalara da sahip.

Uçağın gökyüzünde yasal olarak uçabilmesi için bazı sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Daha fazla test yapılması, düzenleyicilerin sertifika vermesi ve son olarak uçakların fiyat olarak havayollarının satın almak isteyeceği bir seviyeye indirilmesi bu sorunlardan birkaçı.